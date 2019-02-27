Adana’nın ilçeleri de çeşmeden su içecek

BUGÜN NELER OLDU

çeşmeden içen Adana'da, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ilçelerin de su problemini kökünden çözüyor. Yapımı süren Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi ile Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık'ın içme suyu sorunu kalmayacak. Proje kapsamında Ceyhan'a 324, Kozan'a 113, İmamoğlu'na 104 ve Yumurtalık'a 59 kilometre olmak üzere toplamda 600 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşeniyor. Proje ile 137 mahallenin içme suyu soruna da çözülecek. Çatalan İçme Suyu Tesisine ilave olarak yapılan Kuzeydoğu Adana Projesi ile de Sarıçam, Yüreğir ve Yumurtalık ilçelerine 230 kilometrelik içme suyu hattı döşenecek. 2050 yılına kadar 150 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan proje, 67 mahalle ve köyün içme suyu ihtiyacını kökten çözecek. Adana'da ilk kez uygulanan mikro tünel projesi ile de insan boyundaki borular, kazı yapmadan, tünel kazma yöntemiyle yer altına döşeniyor. 36,5 milyon liraya mal olan projeyle yağmur sularının tahliye edilecek ve aşırı yağışlarda kuzeyden gelip güneye giden suyun oluşturduğu baskınları ve sel felaketleri sona erdirecek. İlerleyen süreçte ise yağmur suları biriktirerek elektrik üretilecek. Turgut Özal Bulvarının altına yapılan 6 bin 900 kilometrelik Mikro Tünel Projesinin, Adana'da ilk kez uygulanan bir proje ve en uzun tünel olacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, "Biz, 50 yıl sonraki nesillerin de alkışlayacağı projeler üretmenin gayretindeyiz" dedi. ASKİ'nin bir diğer projesi olan Devlet Bahçeli Köprüsünün uzunluğunun bin 660, genişliğinin de 38 metre olduğunu söyleyen Sözlü, "2 kenar ve 22 orta ayak olmak üzere toplam 24 ayalı köprüde, Seyhan Nehri içerisinde de 3 ayak bulunuyor. Bu ayaklar dolgu yapıldıktan sonra her ayağa 102 kazık çakılarak zemin iyileştirmesi yapılarak yükselecek. 3 şerit gidiş,3 şerit geliş, ortada da gidiş geliş raylı sistem olacak. Köprüden geçişlerde ücret alınmayacak" dedi.