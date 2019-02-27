Çocuk sağlığı masaya yatırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 17. si gerçekleştirilen Çukurova Pediatri Günleri Türkiye, Bölge ve Adana'nın çocuk sağlığı ile ilgilenen önemli akademisyen hekimleri, asistan doktorları ve bu alanda çalışan hemşireleri Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile Türk Pediatri Kurumu'nun ortak çalışması ile bir araya getirdi.Mithat Özhan Amfisinde gerçekleştirilen toplantının konuşan Çukurova Pediatri Günleri Organizasyon Başkanı Prof. Dr. Mehmet Satar, 17. kez düzenledikleri bu toplantının artık bir gelenek haline geldiğini, Türkiye'nin birçok önemli sağlık kuruluşundan konunun uzmanlarının bu toplantıyı takip ettiğine dikkati çekti. Satar, iki gün süren organizasyonda çeşitli kurslar düzenlediğini belirtti. Toplantıya katılanların çocuk sağlığı alanında ki son gelişmeleri de takip ederek bilgi sahibi olacağına işaret eden Satar, faydalı bilgilerle buradan ayrılacaklarını sözlerine ekledi. Türk Pedatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, Türkiye'nin birçok yerinden toplantıya katılımın olmasının son derece sevindirici olduğuna değindi. Prof. Dr. Mehmet Vural, Türk Pediatri Kurumu'nun da bu anlamda bilimsel toplantılara daima önem verdiğine dikkati çekti. Özellikle Çocuk Sağlığı alanında hizmet vermek isteyen genç hekimlere kurum olarak destek verdiklerinin altını çizen Vural, gençlerin yurt dışı eğitimlerine de katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas ise fakülte olarak çocuk hastalıklarıyla ilgili alanda hizmet veren bilim insanlarının daima yanlarında olduklarını, bu toplantıda da çocuk sağlığı ile ilgili son derece önemli bilgilere sahip olunacağını belirtti. Özbarlas, toplantının başarılı geçmesi temennisinde de bulundu.Son olarak kürsüye gelen Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesi'nin Çukurova Üniversitesi'nin çok önemli parçalarını oluşturduğunu ifade ederek bu bağlamda Üniversite Yönetimi olarak Tıp Fakültesi bünyesinde hizmetlerini yürüten Ana Bilim ve Bilim dallarına desteklerinin sürekli olarak devam edeceğini vurguladı.