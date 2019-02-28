Adana Koleji teniste şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Koleji, Okullararası Yıldızlar Tenis İl Birinciliği'nde şampiyon oldu.Adana Koleji Genel Müdürü Hande Melis Göksel ve Okul Müdürü Hülya Uysal, sporcularını kutladı. Aynı takımın 2017'deki Küçükler Tenis müsabakalarında da şampiyon olduğunu hatırlatan Göksel,şeklinde konuştu.