Adana Koleji teniste şampiyon

ADANA Koleji, Okullararası Yıldızlar Tenis İl Birinciliği'nde şampiyon oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yıldızlar Tenis İl Birinciliği, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde yapıldı. Müsabakalarda Ata Türkeli, Arda Eker ve Berke Tuna Kükrer'den oluşan Adana Koleji erkek yıldızlar takımı, tüm maçlarını kazanarak grup birincisi oldu. Kızlarda ise Melek Laçin Özkardeşler ve Alanur Neşe Özenli'den oluşan takım üçüncülük kupasıyla müsabakaları tamamladı.
Adana Koleji Genel Müdürü Hande Melis Göksel ve Okul Müdürü Hülya Uysal, sporcularını kutladı. Aynı takımın 2017'deki Küçükler Tenis müsabakalarında da şampiyon olduğunu hatırlatan Göksel, "Göğsümüzü kabartan şampiyonlarımızı, candan kutluyorum"
şeklinde konuştu.