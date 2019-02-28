Adanalıların Doğu Ekspresi ile yolculuğu

BUGÜN NELER OLDU

doğa tutkunları, son yıllarda büyük ilgi gören 'Doğu Ekspresi ile Kars Turu' kapsamında tarih ve kültür gezisi düzenledi. Kulüp üyeleri, 50 santimetrelik buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avladı. Adana'dan otobüsle yola çıkan kulüp üyeleri, Kayseri'den geçen Doğu Ekspresi trenine binerek Kars yolculuğuna başladı. 19 saat süren keyifli tren yolculuğundan sonra Kars'a ulaşan Adanalı doğa tutkunları, beş günlük program dahilinde, Sarıkamış Şehitliği, Katarina Köşkü, UNESCO dünya mirası listesinde olan Ani Harabeleri, Vali Konağı, Demir Köprü, 12 Havariler Kilisesi ve Kanlı Tabya Kars Müzesi'ni adım adım gezdi. Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen yaklaşık 50 santimetrelik buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı etkinliğine katılan kulüp üyeleri, atlara ve atlı kızaklara binerek donmuş göl üzerinde tur attı. Kafkas gösterisi izleyen, cağ kebabı, kaz eti, sarı balık ve piti gibi yöresel yemeklerin tadına bakan Adanalı doğa tutkunları bölgeden memnun ayrıldı.