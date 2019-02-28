Bakırcı kadınlara stres yönetimi eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odası işbirliğinde düzenlenen kadın bakır işlemeciliği kursiyerlerine stres yönetimi eğitimini ziyaret etti. İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odası işbirliğinde, bakır işleme eğitimi alan kadın kursiyerlere eğitim verildi. Stres Yönetimi eğitimine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Bakırcı ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık katıldı.