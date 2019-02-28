Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Bakırcı kadınlara stres yönetimi eğitimi

Bakırcı kadınlara stres yönetimi eğitimi

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Bakırcı kadınlara stres yönetimi eğitimi
GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odası işbirliğinde düzenlenen kadın bakır işlemeciliği kursiyerlerine stres yönetimi eğitimini ziyaret etti. İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Şehitkamil Halk Eğitim Müdürlüğü ile Bakırcılar ve Sedefçiler Odası işbirliğinde, bakır işleme eğitimi alan kadın kursiyerlere eğitim verildi. Stres Yönetimi eğitimine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Bakırcı ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırcı kadınlara stres yönetimi eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN