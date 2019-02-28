Çocuk kütüphanesi miniklerin ufkunu açıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesince çocukların hayal güçlerinin canlı tutulması amacıyla kurulan ve içerisinde temel robotik atölyesinin de yer aldığı birçok bölüm bulunan Uygulamalı Çocuk Kütüphanelerinden iki yılda 161 bin 250 çocuk faydalandı. İki yıl önce hayata geçirilen ve sayısı üçe ulaşan uygulamalı çocuk kütüphaneleri, bünyesindeki çeşitli etkinlikler ve uygulamalarla çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.Tüm detayları çocuklara göre tasarlanan ve girişinde çocukları dans eden çeşitli figürlerin karşıladığı kütüphanede kullanılan tüm malzemeler, çocukların öğrenirken eğlenmelerini de sağlamak üzere tasarlandı. Temel robotik atölyesi de bulunan kütüphanede, 0-12 yaş masal atölyesi dikkati çekiyor. Masal atölyesinde miniklere, masallar anlatılarak hayal dünyasına yolculuk etmeleri sağlanıyor.Duvarlarında 71 dilde "kütüphane" yazan Uygulamalı Çocuk Kütüphanesinin tavanındaki uçan kitap figürleri de dikkati çekiyor. Alarmlı barkod sistemiyle çalışılan kütüphanede, sistem üzerinden takiple çocuk hangi kitapları okuyorsa devamında da o alana ağırlık verilmesi isteniyor. Drama ve müzik atölyeleri de bulunan kütüphanede, görme engelliler için de sesli kitapla hizmet veriliyor. Öğrencilerin okuduğu kitabın kapağını kendilerinin tasarladığı uygulama sınıfı atölyesi ve ahşap robotik atölyesi de kütüphanenin ilgi çekici bölümleri arasında yer alıyor. Kütüphane içerisinde ayrıca çocuklara çevre bilinci aşılamak amacıyla yapay çınar ağaçları da bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, kütüphanelerin ilkinin iki yıl önce hizmete başladığını söyledi.Bu yıl iki tane kütüphane daha açtıklarını dile getiren Alpay, kütüphanede çocukların her türlü bilgiye uygulamalı olarak ulaşabileceğini ifade etti. Alpay, kütüphanede yaklaşık 45 bin kitap bulunduğunu belirterek, 0-12 yaş grubuna hitap eden bütün kitapların kütüphanede yer aldığını kaydetti. Kütüphanelerinin örneğinin bulunmadığını aktaran Alpay, "Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi'ni ilk defa biz kurduk" dedi. Alpay, kütüphanelerden iki yılda 161 bin 250 çocuğun faydalandığını sözlerine ekledi.