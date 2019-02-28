Dev adamların hedefi şampiyonluk

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 ve U16 Basketbol Takımları, Gaziantep'i grup şampiyonlarında temsil edecek. 5-9 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta
gerçekleştirilecek olan U16 Erkekler Kategorisi ve 19-23 Mart arasında Gaziantep'te yapılacak
U18 Erkekler Kategorisi 4. Grup Şampiyonaları'nda Gaziantep adına sahaya çıkacak olan sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. U18 ve U16 Kategorisi Antrenörü Cuma Ağcabay, Türkiye Basketbol Federasyonu 2018-2019 sezonu altyapı faaliyetlerinde sezon başında belirledikleri hedefler doğrultusunda yürüdüklerini söyledi. Ağcabay, "Umarım Gazi şehrimizi temsil edeceğimiz bölgesel şampiyonadan başarıyla ayrılırız. Emeklerimizin karşılığını alırız"
diye konuştu.