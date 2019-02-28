Dev adamların hedefi şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U18 ve U16 Basketbol Takımları, Gaziantep'i grup şampiyonlarında temsil edecek.gerçekleştirilecek olan U16 Erkekler Kategorisi veU18 Erkekler Kategorisi 4. Grup Şampiyonaları'nda Gaziantep adına sahaya çıkacak olan sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. U18 ve U16 Kategorisi Antrenörü Cuma Ağcabay, Türkiye Basketbol Federasyonu 2018-2019 sezonu altyapı faaliyetlerinde sezon başında belirledikleri hedefler doğrultusunda yürüdüklerini söyledi. Ağcabay,diye konuştu.