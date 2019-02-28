Doç. Dr. Gündoğdu, ÇÜTAM Kültür Evi’nin konuğu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin konuğu, ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu oldu. Doç. Dr. Gündoğdu "Mikroplastikler: Gözle Görünmeyen Büyük Tehlike" başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla buluştu. Konuşmasına mikroplastiğin tanımını yaparak başlayan Doç. Dr. Gündoğdu, "beş milimetreden daha küçük plastik parçalar" olarak ifade ettiği mikroplastiklerin, temelde iki şekilde oluştuklarını ifade etti. Doç. Dr. Gündoğdu bunları şöyle sırladı; Direkt Üretilen Mikroplastikler (birincil mikroplastikler) ve Parçalanarak Oluşan Mikroplastikler (ikincil mikroplastikler). Birincil mikroplastiklerin üretim aşamasında mikroplastik hâline geldiklerini söyleyen Doç. Dr. Gündoğdu, bunların kozmetik sektöründe kullanıldıklarını belirtti. İkincil mikroplastiklerin ise daha büyük plastiklerin çeşitli etkiler nedeniyle parçalanması sonucunda oluştuklarını ifade eden Doç. Dr. Gündoğdu Mikroplastiklerin ana kaynakları arasında bazı gıda ambalajlarının, pet şişelerin, poşetlerin, giysilerin ve daha birçok şeyin yer aldığını aktardı.