Hedef vergi bilincini oluşturmak

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Rahmi Doğan, Vergi Haftası etkinliklerinin toplumda vergi ödeme bilincini oluşturmayı amaçladığını belirterek, "Hatay, yapılan kamu harcamalarının üzerinde vergi ödeyen bir ilimiz. Temennim; daha çok yatırım yapılması, daha çok kazanıp daha çok vergi verilmesi ve daha çok istihdam alanı yaratılmasıdır" dedi. Bu yıl 30'uncusu kutlanan Vergi Haftası tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Vergi Dairesi Başkanı Nazmi Erol ve beraberindeki heyet, kutlama programı kapsamındaki ilk ziyaretini Vali Rahmi Doğan'a gerçekleştirdi. Vali Doğan, "Vergi gelirleri tahsilât miktarına göre 10 milyar 423 milyon 927 bin TL ile Hatay, Türkiye 7.'sidir" dedi. Vali Doğan, "Yıllar itibariyle ortalamaya bakıldığında Hatay, genellikle Türkiye ekonomisinde ilk 10'un içinde yer almaktadır. Temennim; daha çok yatırım yapılması, daha çok kazanıp daha çok vergi verilmesi ve daha çok istihdam alanı yaratılmasıdır" diye konuştu. Erol ise; "Vergi toplumun tüm kesimine benimsetilmesi, vergi ödeme alışkanlıklarının artırılması amacıyla her sene vergi haftası düzenleniyor" dedi.