Kaplan galibiyet peşinde Spor Toto 1. Lig’de yarın sahasında Giresunspor’u ağırlayacak olan Adanaspor’da tüm hesaplar üç puan üzerine yapılıyor

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta açılış müsabakasında yarın sahasında Giresunspor'u konuk edecek olan Adanaspor, teknik sorumlusu Eyüp Arın ile ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligde 29 puanla 12. sırada yer alan turuncu-beyazlı ekip seri yakalamak istiyor. Teknik adam Arın, zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti.



KOLAY MAÇ YOK

"Ligde kolay maç yok" diye konuşan teknik adam Arın, "Giresunspor, sezon başlarken şampiyon adaylarındandı. Hatta ilk 4 hafta da kazandılar. Ondan sonra maçlar kaybederek sıkıntıya girdiler. Bu maç da bizim için önemli. Her maçı nasıl oynuyorsak, aynı şekilde mücadelemizi verip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Yenilmezlik serisi istiyor

İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan, Boluspor'u 1-0 yenen turuncu-beyazlılar üst üste 3. maçta kayıp istemiyor. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU por Toto 1. Lig'in 24. hafta açılış müsabakasında yarın sahasında Giresunspor'u konuk edecek olan Adanaspor, teknik sorumlusuile ikinci galibiyetini almak istiyor.Teknik adam Arın, zor bir karşılaşma oynayacaklarını belirtti.diye konuşanteknik adamArın,dedi.İstanbulspor'la 1-1 berabere kalan, Boluspor'u 1-0 yenen turuncu-beyazlılar üst üste 3. maçta kayıp istemiyor.