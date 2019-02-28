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Lastiği kestiler 40 bin lirayı çaldılar

’da otomobilin lastiğini kesen hırsızlar ön koltukta poşet içinde bulunan parayı alıp kaçtı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.2.2019
Lastiği kestiler 40 bin lirayı çaldılar
Adana'da bankadan para çeken Recep İnce'nin kullandığı otomobilin önce lastiğini kesen hırsızlar yardım bahanesiyle aracın yanına gelerek koltukta bulunan 40 bin lirayı çaldılar. Hırsızlara parasını kaptıran talihsiz adam, "Lastiği değiştirmek isterken bir kişi yanıma gelip bana yardım etmeye çalışırken diğer koltukta bulunan parayı alıp kaçtı" dedi.

PARAYI ÖN KOLTUĞA BIRAKTI
Olay Seyhan İlçesi Abidinpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Emlakçılık yapan Recep İnce, bankadaki hesabından 40 bin lirayı çektikten sonra poşete koyup ön koltuğa bıraktıktan sonra otomobiline bindi. Otomobilinin zor gitmesi üzerine Recep İnce kontrol etmek için aşağıya indiğinde lastiğinin kesildiğini fark etti. Recep İnce'nin aracını kenara çekmesiyle birlikte hırsızlar planlarını devreye soktu. İnce'nin bagajdaki yedek lastiği çıkarmak istediği sırada hırsızlardan biri yardım bahanesiyle yanına giderken, diğer hırsız ön koltukta bulunan parayı almak için harekete geçti. Para alan hırsız ile arkadaşı ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.
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