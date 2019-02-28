Mantı: Çok çalışmalıyız

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İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Başkanı Berman Mantı, öğrencilere başarı öykülerinin anlatıldığı seminerde, "Buradan alacağınız bilgiler eşliğinde başarıyı daha kolay yakalamanız için çalışmanız ve kendinizi yenilemeniz gerekiyor" dedi. Mantı, Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine iş hayatında başarılı olmanın püf noktalarının anlatıldığı "Başarılı Profil ve Başarı Öyküleri" konulu seminerde konuştu. Amaçlarının başarılı öğrenciler yetiştirmek ve özellikle kız öğrencilerin doğru meslek seçmeleri ve girişimcilik konusunda birinci ağızdan bilgilendirmek olduğunu söyleyen Mantı, "Girişimcilikte başarılı olmuş üyelerimizi, öğrencilerimizle buluşturarak 'Başarılı Profil ve Başarı Öyküleri' kendi ağızlarından dinlemelerini sağlıyoruz. Bu sayede sizin gibi öğrencilerimiz seçeceği mesleklerde yönlerini daha iyi bulmaktalar" dedi.