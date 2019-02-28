Muhteşem veda

BUGÜN NELER OLDU

atay Atatürk Stadı tarihi günlerinden birini yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2-0'ın rövanşında Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadaKarşılaşmada Hatayspor'un gollerini penaltıdan, Galatasaray'ın golleri Muğdat ve Emre Akbaba'dan geldi.Hatayspor'un yıldızlarından Caner Hüseyin Bağ karşılaşma sonrası, "Hiçbir zaman pes etmeyen bir takımız. 2-0'dan 4-2 kazandığımız için buruk bir sevinç yaşadık. Taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederiz" dedi.Hatay adına 2 penaltı golü atan Gökhan Karadeniz tarihi rövanş için şunları söyledi: "Galatasaray'a karşı böyle bir geri dönüşü yapmak kolay değil. Belki turu geçemedik ama şehrimiz adına çok güzel anılar bıraktık."TÜRKIYE Kupası'nı en çok kazanan rakibini ilk kez ağırlayan Hataylı futbolseverler, stadyuma akın etti. Stadı dolduran bordo-beyazlı taraftarlar buraya sığmayınca ek tribün oluşturuldu. Bazı taraftarlar maçı izlemek pahasına canını tehlikeye atıp binaların çatısına çıktı. Hataysporlular, takımlarını 90 dakika boyunca destekledi. Yedek kadro ağırlıklı çıktığı maçta 2-0'dan sonra muhteşem bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım büyük alkış aldı.yalnız bırakmayan bordo-beyazlı taraftarlar geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Fatih Terim'e başsağlığı diledi.Teknik Direktörü İlhan Palut, kupada çok güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını belirterek, "Turu atlamak için elimizden geleni yaptık ama başarılı olamadık. Fatih Terim hocama ve Galatasaray'a başarılar diliyorum" dedi.