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Narkotik şubeden torbacılara geçit yok

Kent merkezinde “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 45 adrese düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 28.2.2019
Narkotik şubeden torbacılara geçit yok
ADANA'DA 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin bulundukları yerleri tespit eden ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle 45 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evlerde narkotik köpeğiyle de arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Narkotik şubeden torbacılara geçit yok
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