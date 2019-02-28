Osmaniye’den Türkiye derecesi

OSMANIYELI atletler, Mersin'de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü. Türkiye Atletizm Federasyonu
faaliyet programında yer alan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası Mersin
'in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi
'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 330 atletin yarıştığı müsabakalar gülle, disk, cirit ve çekiç atma olmak üzere dört branşta yapıldı.
Şampiyonaya Osmaniye'den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi
sporcularından Oğuzhan Usta U18 cirit atmada
Türkiye şampiyonu, Nuh Bolat U18 gülle atmada
Türkiye ikincisi, Seher Cansu Cengiz U16 cirit atmada
Türkiye şampiyonu, Damla Nur Anar U16 cirit atmada
Türkiye ikincisi, Mehmet Kırca U16 cirit atmada
Türkiye şampiyonu, İsmail Ağca U16 cirit atmada
Türkiye ikincisi olarak derece elde etti.