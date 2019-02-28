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Ekinözü ilçesinde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'na Kaymakam Fatih Sayar'ın girişimleri ile 'Robotik Kodlama Atölyesi' açıldı. Kaymakam Sayar, "Kahramanmaraş'ın en küçük ilçesi olan Ekinözü'nde geleceğe büyük bir tohum attığımızı düşünüyorum" dedi. Ekinözü'nde Yunus Emre Ortaokulu bünyesinde İlçe Kaymakamı Fatih Sayar'ın girişimleri ile hazırlanan Robotoik Kodlama Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Organizeye Kaymakam Sayar'ın yanı sıra kurum amirleri ve daire müdürleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Ekinözü Kaymakamı Fatih Sayar, açılış kurdelesini kestikten sonra Robotik Kodlama Atölyesi'nde eğitim gören çocuklarla bir süre sohbet etti. Çocukların yaptıkları çalışmalarla yakından ilgilenen Kaymakam Sayar, atölyenin, ilçenin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu, "2 yıl içerisinde başka hiçbir şey yapmamış olsam bile burayı kazandırmak bile benim açımdan bu 2 yılı doldurmuş sayarım" dedi.