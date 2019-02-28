Seyhan’da sahanın hakimi Fikret Yeni

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni, Seyhan'ın hizmete susayan mahallelerine hizmet götürüp, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkındıracaklarını söyledi. Seyhan Belediye Başkan Adaylığı açıklanmasının ardından gerek mahalle mitingleri, gerek sivil toplum kuruluşları ve ev ziyaretleri, gerekse seçim ofisi açılışlarında yoğun ilgiyle karşılanan Fikret Yeni, Şakirpaşa, Gülbahçesi ve Yeşilyurt mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Sahip olduğu 800 binin üzerinde nüfusuyla 46 il ve 5 büyükşehirden daha büyük olan Adana'nın incisi Seyhan ve Seyhanlı hemşerileri için yapacağı çalışmalara ilişkin konuşmaları vatandaşlar tarafından can kulağıyla dinlenen Fikret Yeni'ye gösterilen teveccüh, Cumhur İttifakı'na güvenin dalga dalga büyüdüğünün göstergesi oldu. Fikret Yeni, 16 yıllık iktidarı döneminde ülkenin kalkınması ve vatandaşların refahı için ciddi çalışmalar yapan, hiçbir ayrım gözetmeden farklılıkları zenginlik olarak gören AK Parti'nin 5,5 yıl il başkanlığını yapan biri olarak, Seyhan'ın tüm sorunlarını bildiğini söyledi. Yeni, Seyhan'ın 96 mahallesinde tespit edilen binlerce sorunu en kısa sürede giderip, vizyon projeler gerçekleştireceklerini vurguladı.