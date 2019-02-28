Tefecilik operasyonu

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pos tefeciliği ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarına yönelik Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde R.Y. isimli şahsa ait iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda R.Y. ile birlikte 8 kişi gözaltına alınırken, şahısların yapılan üst aramasında 67 adet farklı kişilerin adına düzenlenmiş kredi kartı, işyerinde yapılan aramada 5 ayrı firmaya ve farklı bankalara ait 13 adet pos cihazı, 3 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet harddisk ile 307 bin 507 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. tutuklanırken, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.