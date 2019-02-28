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Türkiye Mersin’de yapılacak

Giriş Tarihi: 28.2.2019
TÜRKIYE Cimnastik Şampiyonası, 1-3 Mart'ta Mersin'de yapılacak. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan şampiyona, 1-3 Mart tarihlerinde Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yurt genelinden 481 sporcunun katılacağı şampiyonada artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarının şampiyonları belirlenecek. Açıklama yapan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "2013 Akdeniz Oyunları'ndan bu yana ilimize kazandırılan birbirinden devasa tesislerimiz, ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Mücadele edecek tüm sporculara başarılar diliyor, Mersinli sporseverleri bu önemli etkinliği izlemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Türkiye Cimnastik Şampiyonası Mersin’de yapılacak
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