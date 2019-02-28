YDÜ’de farkındalık günleri ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

sağlıklı bir toplum hedefiyle, Kıbrıs'ın her bölgesinde aritmi, hipertansiyon ve şeker hastalığı taramaları gerçekleştirmeyi amaçlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından Güzelyurt'tan sonra Gazimağusa bölgesi halkına yönelik de bir farkındalık günü düzenlendi. Ciddi sağlık sorunlarına yol açan kalp çarpıntısı, şeker ve hipertansiyon hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacı ile düzenlen etkinliğe katılan bölge halkı, aritmi, hipertansiyon ve şeker taramasının yanı sıra kardiyoloji muayenesinden de geçirildi. "Aritmi, Hipertansiyon ve Şeker Hastalığı Farkındalık Günü" etkinliği kapsamında Gazimağusa Dispanseri'ne gelen bölge halkı aritmi, hipertansiyon ve diyabet taramasından geçirildi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanı Dr. Ümit Yüksek tarafından muayene edildi. Halkın ayrıca sağlıklı yaşam konusunda Dr. Ümit Yüksek tarafından bilgilendirildiği etkinlikte, genelde çarpıntı şikayeti ile kendini belli eden kalp ritim bozukluklarına dikkat çekildi.