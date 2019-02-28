Yenişehir’de hizmet yok

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Mersin'in CHP'li Yenişehir Belediyesi hizmet alanında bulunan Akkent, Afetevler ve Menteş mahallelerinin hemen hemen her köşesi moloz ve sağlığı tehdit eden çöp yığınlarıyla dolu. Modern yapılı binaların yükseldiği ilçe olarak bilinen Yenişehir'de modern yapıların kuzeyinde bulunan arka mahalleleri bakımsız bir yerleşim alanını andırıyor.CHP'li Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç'in bu mahallelere hizmet götürmediği açıkça görülüyor. Yollarda oluşan devasa çukurlar, moloz ve çöp yığınları vatandaşı çileden çıkarıyor. Mahallelerin harabe halinde olduğunu belirten semt sakinleri hiçbir belediye yetkilisinin bir tespit çalışması yapmadığını belirtiyor.Yenişehir'e yakışmayacak bir belediyecilik hizmeti sergilendiğini belirten vatandaşlar, CHP'li belediyenin hizmette yetersiz kaldığını belirtti."İnşaat mühendisi bir belediye başkanının sorumsuz ve dar ufuklu bir hizmet anlayışı kabul edilemez. Yenişehir ilçesi baktığınızda ön tarafı modern bir hizmet verilen yer, arka tarafı bir köyü anımsatıyor. Yetki alanında o kadar alakasız ki işler var ki, ana caddeler asfaltlı iken mahallelerin içine gittikçe, bakımsız, asfaltsız, moloz yığınları var. Lüks binaların gölgesinde kalan yerleşim alanlarındaki sorunları görmezden geliyorlar" diye konuştu."Mevcut belediye özellikle Akkent, Afetevler ve Menteş Mahallelerine aşırı duyarsız. Adeta terkedilmiş bir alanı anımsatıyor. Molozların, çöp yığınlarının kaldırılması görevi dahilinde olan Yenişehir Belediyesi, duyarsız" dedi.