Adana Demir’de hedef 3 puan

SPOR Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Adana Demirspor, yarın Eskişehir deplasmanında galibiyet mücadelesi verecek. Ümit Özat yönetiminde oynadığı 3 karşılaşmada 1 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 de galibiyet alan Mavi Şimşekler, yenilmezlik serisini sürdürmek ve üst üste 2. galibiyetini almak istiyor.
Geçen hafta Altınordu'yu 3-0 mağlup eden lacivert-mavililerin teknik direktörü Ümit Özat, son 4 karşılaşmasını kaybetmeyen son iki maçından ise beraberlikle ayrılan rakibi karşısında işlerinin kolay olmadığını bildiklerini ancak kendi hedeflerinin de ortada olduğunu söyledi. Özat, "Biz bu takımı iyi yerlere getirmek için buradayız. Kazanmak istiyoruz"
dedi.