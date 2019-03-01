Adana Demir’de hedef 3 puan

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Adana Demirspor, yarın Eskişehir deplasmanında galibiyet mücadelesi verecek.Geçen hafta Altınordu'yu 3-0 mağlup eden lacivert-mavililerin teknik direktörü Ümit Özat, son 4 karşılaşmasını kaybetmeyen son iki maçından ise beraberlikle ayrılan rakibi karşısında işlerinin kolay olmadığını bildiklerini ancak kendi hedeflerinin de ortada olduğunu söyledi. Özat,dedi.