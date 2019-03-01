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Adana’nın lezzetlerini dünya tanıyacak

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Adana’nın lezzetlerini dünya tanıyacak
4 – 6 EKİM 2019 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nin Yürütme Kurulu Toplantısı Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında Makam Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ve Yürütme Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş; Adana'nın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtacak festivalin hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi. Festivalde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini belirten Vali Demirtaş, Adana'ya yakışır bir festival gerçekleştirmek için azami gayreti göstereceklerini ifade etti.
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Adana’nın lezzetlerini dünya tanıyacak
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