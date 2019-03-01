Atıklar alışveriş çantasına dönüşüyor

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atık tekstil ürünleri, halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından bez alışveriş çantasına dönüştürülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" doğrultusunda harekete geçen Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitim Merkezi, atık tekstil malzemelerinin değerlendirilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda, merkezde el sanatları eğitimi alan 100 kursiyer, atık malzemelerden, boncuk, ebru sanatı, aplike ve kırkyamayla süsledikleri bez çantalar hazırlıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Binali Yavuz, amaçlarının, plastik poşet kullanımını en aza indirmek için yürütülen uygulamalara destek vermek olduğunu söyledi. Vatandaşların, ücretli plastik poşet uygulamasının ardından bez çantalara yöneldiğini anlatan Yavuz, "Eski yıllardaki gibi alışverişe bez çantalarla çıkılırsa poşet kullanımı daha da azalacak. Vatandaşlarımıza bu bilinci kazandırmak, çocuklarımıza ve gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak istiyoruz." diye konuştu. Yavuz, kursiyerlerin bir ayda yaklaşık bin çanta ürettiğini belirterek, "Bez çantaları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyoruz. Bu vatandaşı mutlu ediyor." dedi. Giyim üretim teknolojisi öğretmeni Hatice Topçudan da üretimde eski kot pantolon, etek, perde ve masa örtüsü gibi tekstil atıklarını kullandıklarını anlattı.