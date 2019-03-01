Aytaç Arman gözyaşları ve alkışlarla uğurlandı

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kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman, memleketi Adana'da son yolculuğuna alkışlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Aytaç Arman için Adana Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene oyuncunun eşi Radife Baltaoğlu ve oğlu Erdem İnce'nin yanısıra yakınları, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Fikret İnce, ağabeyinin fotoğrafının önüne oturup gözyaşı döktü. Törende konuşan sanatçı Nur Sürer, Adana'ya yıllarca hep film festivalleri için gelirdik ama en kıymetlimiz, Aytacımızı böyle getireceğimizi gerçekten bilemedik. 1970'li yıllarda Adana'dan Yeşilçam macerasına katılan Aytaç Arman'ı uğurlamak bu şehir için de çok zor" derken, Menderes Samancılar ise, "Hepinizin bildiği gibi onun kalbi ve yüreği hep Adana'da atardı. Aytaç, kendi topraklarında kalmayı tercih etti. Hiçbir zaman da ayrılmak istemedi, ayrılmadı da zaten" dedi. Aytaç Arman'ın cenazesi öğle namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.