Biri Gezi eylemcisi diğeri PKK’nın sokak göstericisi

BUGÜN NELER OLDU

PKK'lı teröristlere destek verdiği iddiasıyla tartışmalara neden olan Adana'nın CHP'li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca'nın skandalları ardı arkası kesilmiyor. Cezaevinde bulunan Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile poz veren, Eğitim-Sen Genel Merkezi'nde teröristleri tedavi ettiren Karaca'nın meclis üyesi listesinde ilginç isimler yer alması dikkat çekti.CHP'nin Yüreğir Belediye Meclis Üyesi listesinin 16'ncı sıradaki HDP'li Şükrü Bayav'ın 5 Ağustos 2015'de PKK'nın sokak gösterilerini organize etmek, 18'inci sıradaki HDP'den eski milletvekili adayı Eser Çapar'ın ise 16 Haziran 2013'te Adana'daki Gezi Parkı eylemlerinde başrol oynamaktan dolayı terör ekipleri tarafından gözaltına alınmışlardı. CHP'li aday Kamuran Karaca, Güney Sanayi Çalışanları İlkokulu'nda görev yaparken Adana'da düzenlenen gezi parkı gösterilerinden gözaltına alınan Eser Çapar'a destek için diğer sendika üyeleri ile birlikte Adliye'ye kadar yürümüştü. Karaca bununla da sınırlı kalmamış, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından devlet memurluğundan atılan Çapar'ın haklarını geri alması için büyük destek vermişti.