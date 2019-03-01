Devlet memurlarını dolandıranlara ‘Son Haciz’ operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

merkezli 7 ilde yapılan 'Son Haciz' operasyonunda devlet memurlarını dolandıran 35 kişi gözaltına alındı. Kendilerini 'İcra müdürü' olarak tanıtan şüphelilerin çoğunluğu kamu görevlisi 79 kişinin yaklaşık 400 bin TL'sini dolandırdığı tespit edilirken, banka hesaplarına bloke konuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 'Nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne darbe vurmak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki tamamlayan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Adana, İzmir, Antalya, Bursa, Giresun, Hatay ve Malatya'da daha önce tespit edilen özel harekat polislerinin de destek verdiği adreslere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Polis olayla ilgili 22 kişiyi ise arıyor.