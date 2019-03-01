Devlet sanatçılarından resim sergisi

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sanatçısı unvanına sahip 5 ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 35 eserden oluşan "Rusya Federasyonu Muhtar Cumhuriyeti Sanatçıları Resim Sergisi" Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Yağlı boya tuval çalışmalarından portre ve peyzaj olarak hazırlanan eserlerin sergileneceği ve Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışına, milletvekili Aytaç Çaluda, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim görevlileri, Başkurdistanlı sanatçılar ve misafirler katılım gösterdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, serginin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi çerçevesinde ve uluslararası resim çalıştayları kapsamında yapıldığını söyledi.