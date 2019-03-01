Doç. Dr. Ergören: 7 milyon hasta var

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Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, 28 Şubat "Dünya Nadir Hastalıklar Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada, dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 7 milyon kişinin bu hastalıklarla mücadele ettiğini ve nadir hastalıkların %50 oranında çocukları etkilediğini belirtti. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, görülme sıklığı 2 bin ile 100 binde bir oranında olan pek çok ender hastalıktan etkilenen çocukların %30'unun beş yaşını göremeden, adını bile duymadığımız ender görülen hastalıklardan etkilenen her 20 kişiden birinin de hayatını kaybettiği ifade etti.