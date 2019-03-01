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Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı El Ele Verelim Kanseri Yenelim projesi kapsamında Yüreğir ilçesi Akıncılar Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmete açılan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'i ziyaret etti. KETEM'de verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Demirtaş, Akıncılar Sağlıklı Hayat Merkezinde de incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında kanser hastalığının tedavisinde erken teşhisin önemine değinen Demirtaş, Güney Adana'da yaşayan kadınların kanser tarama programlarını iyileştirmek, kanser taramalarının yapıldığı merkezleri bilen ve kontrollerini düzenli olarak yaptıran toplum oluşturulmasına katkı sunmak amacıyla hazırlanan El Ele Verelim Kanseri Yenelim projesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.Kadınların kanser hastalığı konusunda daha da bilinçlendirilmesi ve erken teşhisin ne derece önemli olduğunun anlatılması gerektiğinin altını çizen Beyhan Demirtaş, sağlıklı bir toplum oluşturulmasında yapılacak çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Demirtaş'ın KETEM ziyareti yapılan çeşitli incelemelerin ardından sona erdi.