Firari katil yakalandı

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16 yaşındaki Eşref Kızılay'ı 3 el ateş ederek öldüren 37 yaşındaki Mehmet Nur Sincar, cezaevinden de kaçtı. Yargılandığı davada da 20 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Sincar saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak, yeniden cezaevine gönderildi. Olay, 24 Ağustos 2012 tarihinde merkez ilçe Seyhan'a bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; okulu bıraktıktan sonra babası Ahmet Kızılay ile birlikte inşaatta işçi olarak çalışmaya başlayan Eşref Kızılay, işten çıkıp eve giderken yolda Mehmet Nur Sincar'ın saldırısına uğradı. Can havliyle komşusunun evine sığınan Kızılay, bağırıp yardım istedi.Ancak Sincar, elindeki silahla Ahmet Kızılay'ı sağ kol, sağ kasık ve sırtından vurduktan sonra kaçıp izini kaybettirdi. Kızılay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak genç çocuğun yaşam savaşı bir hafta sürdü. Katil zanlısı, olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklandı. Ancak Mehmet Nur Sincar, dava süreci devam ederken bir süre önce cezaevinden firar etti. Sincar firardayken, hakkındaki davada karara bağlandı. Buna göre mahkeme heyeti, Mehmet Nur Sincar'ı, 'çocuğu veya bedenen veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek' suçundan tam 20 yıl 3 ay hapse mahkum etti.