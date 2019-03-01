Gazişehir lideri gözüne kestirdi

SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Gazişehir Gaziantep yarın başkent deplasmanında saat 16.00'da lider Osmanlıspor'a konuk olacak.
Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçın hazırlıklarında sona gelen kırmızı-siyahlı takımda teknik adam Mehmet Altıparmak, güçlü bir rakiple mücadele edeceklerini ifade etti. Osmanlıspor'un son maçlarda çıkış yakalayan bir takım olduğunu söyleyen teknik adam Altıparmak, "Sahalarında galip gelmek için elinden geleni yapacaklar. Gerekli önlemleri aldığımızı düşünüyorum. Hafta boyunca rakibin tüm yönlerini futbolcularıma aktardım. Amacımız Gaziantep'e mutlu dönmek"
şeklinde konuştu.