Gazişehir lideri gözüne kestirdi

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayanTugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği maçın hazırlıklarında sona gelen kırmızı-siyahlı takımda teknik adam Mehmet Altıparmak, güçlü bir rakiple mücadele edeceklerini ifade etti. Osmanlıspor'un son maçlarda çıkış yakalayan bir takım olduğunu söyleyen teknik adam Altıparmak,şeklinde konuştu.