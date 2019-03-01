Hatayspor’dan kupa teşekkürü

ZIRAAT Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında tarihinde ilk kez Galatasaray
'ı konuk eden Hatayspor
'da tarihi günün yankıları sürüyor. Takımlarına önemli maçta destek olabilmek için günler öncesinden biletleri tüketen, yer bulamayanlarınsa stat çevresindeki binaların çatılarından izlediği maçtan sonra bordo-beyaz renklere gönül verenlere teknik direktör İlhan Palut'tan teşekkür geldi. Palut, "Kupa maçlarımızda Galatasaray ve Medipol Başakşehir'e karşı bizlere yoğun destek veren, gerçekten şehre bir bayram havası yaşatan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sevginin karşılığı olarak bundan sonra daha büyük işlerin altına imza atmaya devam edeceğiz"
diye konuştu.
Altınordu'ya konuk olacak
Hatay 1. Lig'de Pazar günü Altınordu deplasmanında puan arayacak.