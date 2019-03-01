Kaplan’ın konuğu Giresunspor

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por Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi bugün oynanacak Adanaspor-Giresunspor
maçıyla başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek.
Teknik sorumlu Eyüp Arın
gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan turuncubeyazlı ekip geçtiğimiz hafta yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
GALİBİYET SÖZÜ
Arın, taraftarın huzurunda galip gelmek istediklerini belirterek, "Rakibimiz Giresunspor tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Bu yüzden zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor olacak. Hedefimiz haftayı galibiyetle kapatmak. Bunun için oyuncularımla gerekli görüşmeleri yaptım. Bana söz verdiler"
diye konuştu.
Sizsiz olmaz!
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, taraftarların kendilerine desteğini sürdürmesini istedi. Arın taraftara çağrıda bulunup, "Ben de Adanaspor taraftarıyım. Futbolcuların taraftara çok ihtiyacı var. O yüzden Giresunspor maçında yerlerini alsınlar. Skorun ne zaman geleceği belli olmuyor. Bitiş düdüğüne kadar oyuncularımızı desteklesinler" ifadelerini kullandı.