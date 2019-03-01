Kaplan’ın konuğu Giresunspor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi bugün oynanacakmaçıyla başlayacak.Teknik sorumlugözetiminde hazırlıklarını tamamlayan turuncubeyazlı ekip geçtiğimiz hafta yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.Arın, taraftarın huzurunda galip gelmek istediklerini belirterek,diye konuştu.Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, taraftarların kendilerine desteğini sürdürmesini istedi. Arın taraftara çağrıda bulunup, "Ben de Adanaspor taraftarıyım. Futbolcuların taraftara çok ihtiyacı var. O yüzden Giresunspor maçında yerlerini alsınlar. Skorun ne zaman geleceği belli olmuyor. Bitiş düdüğüne kadar oyuncularımızı desteklesinler" ifadelerini kullandı.