Melih ABİ: Enerjisa direği kaldırdı sürücüler artık rahat

BUGÜN NELER OLDU

Bu köşe sizin sesiniz olmaya devam ediyor.Köşe sayesinde sorunlarınıza çözüm buluyoruz.Tarsus'ta yol ortasında kalan elektrik direği de kaldırıldı.Bu konuda Enerjisa;"Tarsus Belediyesi'nin Halil Alp Kürkçü Camisinin açılışı öncesinde bölgede yeni bir yol açma çalışması gerçekleştirilmiş, bu çalışmadan önce yol ortasında olmayan direğimiz, çalışma sonrasında yol ortasında kalmıştır.Kurumumuza direğin kaldırılması ile ilgili herhangi bir başvuru ulaşmamış olup vatandaşlarımızın belediyeye sözlü olarak başvuru yaptıkları bilgisi alınmıştır.Konuyla ilgili olarak, ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda direk yol kenarına alınmıştır" dedi.Enerjisa yetkililerine teşekkür ederiz.sorununa bir türlü çözüm bulamıyoruz.Bir şikayette Büyüksaat, Yağcami civarında var.Burası yeniden restore edildi. Tarihi dokular aynı şekilde bırakıldı.Hatta yol şu anda trafiğe hem açık hem kapalı.Araç sürücüleri araçlarını yol üzerine park ediyor.Trafik ekipleri orada ceza uygulaması yapıyorlar.Ama bu da kesin çözüm değil.Arka taraftarlarda otoparklar var.Araçların orada park edilmesi halinde yol rahatlar...Sürücüler de ceza almaz!