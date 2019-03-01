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Miniklerden Mehmetçiğe duygu dolu mektup

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Miniklerden Mehmetçiğe duygu dolu mektup
KAHRAMANMARAŞ'IN Elbistan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi'nin (KADEP) etkinlik değeri olan 'vatan sevgisi' kapsamında kaleme aldıkları mektuplar, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert'e teslim edildi. Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında her ay bir değeri çalışma konusu olarak belirleniyor. Bu ayın çalışma konusu ise 'vatan sevgisi' olarak belirlendi. Elbistan Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, okullarında etkinlik düzenledi. Bu etkinliğin yanı sıra vatan savunmasında görev yapan Mehmetçiklere duygularını ve düşüncelerini iletmek isteyen minik öğrencilerin yardımına anne ve babaları yetişti.
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Miniklerden Mehmetçiğe duygu dolu mektup
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