Otizmli piyanist ilham kaynağı oluyor

BUGÜN NELER OLDU

nedeniyle eğitim hayatında birçok engelle karşılaşmasına rağmen yılmayan, üniversite eğitiminin ardından yüksek lisansa başlayan Buğra Çankır, piyano eşlik öğretmenliği yaptığı sınıfında öğrencilerine ilham kaynağı oluyor. "Üstün yetenekli otizmli piyanist" olarak anılan 24 yaşındaki Çankır, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarını bitirdikten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Konservatuvarında yüksek lisans yapmaya başladı. Ailesinin desteğiyle 10 yaşında müzik yeteneği keşfedilen, 2004 yılında Kaliforniya Üniversitesi San Francisco Genetik Araştırma Merkezi tarafından yapılan testle, "Perfect Pitch" (Mutlak Kulak) olarak adlandırılan ve "doğadaki tüm sesleri herhangi bir referansa ihtiyaç duymadan nota olarak tanımlayabilme" şeklinde açıklanan yeteneğe sahip olduğu tescillenen Çankır, "ilkokul bile okuyamaz" denilirken azmiyle bugünlere kadar geldi. Eğitimine devam etmesinin yanı sıra mezun olduğu konservatuvarda piyano eşlik dersleri vermeye başlayan Çankır, çoğu kendi yaş grubundaki öğrencilerine yeteneğini ve çalışkanlığını aktarmak için çalışıyor. Baba Kemal Çankır, Buğra'nın, eğitim çıtasını mümkün olduğu kadar en yukarılara kadar taşımaya çalıştığını söyledi. Buğra'nın Afyon Kocatepe Üniversitesinde tezli yüksek lisans yaptığını ve böyle bir çalışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Çankır, "Buğra'nın yüksek lisans eğitimi için yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Daha sonra tekrar İskenderun'a dönüyoruz. Buradaki konservatuvar derslerine devam ediyor. Çok yorucu oluyor ama hepsi için değiyor." diye konuştu. Çankır, oğlunun öğrencilere "daha güzelini ve daha iyisini yapabilirsiniz" mesajını vermeye çalıştığını dile getirerek, "Buğra diğerlerine yol açıcı ve yol gösterici konumunda yer alıyor. Engelliyiz ama imkansız değil bu başarılar. Buğra, 'engeller var, güçlükleri aşarsanız yapabilirsiniz' diyor. Buğra, Türkiye'de bir idol oldu. Her aldığımız yeni yolda oğlumuzla gurur duyuyoruz. Buğra'nın akademik hayatın içerisinde kalmış olması da bizim için son derece önemli" dedi.