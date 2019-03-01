SANKO Kilis’te kariyer günü

BUGÜN NELER OLDU

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen kariyer gününde bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi olarak önceliklerinin kaliteli eğitim vererek, iyi hekim yetiştirmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bayram, "Özellikle sağlık sektörü üzerinde hassasiyetle durulması gereken sektörlerden biridir. Bizim de hedefimiz bu sektörde işini severek yapan, bilinçli ve kaliteli sağlık çalışanları ve akademisyenleri yetiştirmek" dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç ise, hemşireliğin birey, aile ve topluma yaşamın her döneminde, hastalık ve sağlık durumunda önleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunan bir meslek olduğuna vurgu yaptı.