Şimşeğin annesi

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por Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, 79 yılık tarihinde bir ilke imza attı ve altyapıyı bir kadın antrenöre teslim etti. UEFA (B) lisanslı Songül Paksoy SABAH
'a konuştu. Mavilacivertlilerin U-11 takımını çalıştıran Paksoy "Futbol benim hayatımın bir parçası. Gece rüyalarıma kadar giriyor. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorum. Futbol için devlet memurluğundan istifa ettim"
diyerek söze başladı.
15 YILDIR YEŞİL SAHALARDA
15 yıldır yeşil sahalarda olduğunu söyleyen Songül Paksoy, "Mersin Camspor kadın futbol takımında başlayan spor yaşamım Mersin Gücü ve Adana İdmanyurdu takımlarında sürdü. Ardından 2012 yılında UEFA (B) antrenörlük lisansımı aldım. Birçok takımda antrenörlük yaptım ve Murat Sancak'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla Adana Demirspor U-11 ve futbol okulunda sorumlu oldum. Murat başkana teşekkür borçluyum"
diye konuştu.