Şimşeğin annesi

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig ekiplerinden, 79 yılık tarihinde bir ilke imza attı ve altyapıyı bir kadın antrenöre teslim etti. UEFA (B) lisanslı Songül Paksoy'a konuştu. Mavilacivertlilerin U-11 takımını çalıştıran Paksoydiyerek söze başladı.15 yıldır yeşil sahalarda olduğunu söyleyen Songül Paksoy,diye konuştu.