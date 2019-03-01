Sözlü’den yeni bulvar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Hüseyin Sözlü'nün 5 yıllık hizmet döneminde trafik çilesine son veren dev projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan İlçesi'ne doğu-batı aksında yeni bir bulvar kazandırdı. Gürselpaşa Mahallesi'nde bin 863 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki yeni bulvarın bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplanmasına başlandı. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla da yeni bulvara 2014'te Şırnak'ta mayın patlaması sonucu şehit düşen Özel Harekat Polisi Şahin Polat Aydın'ın adı verildi. 2014 yılından beri 3 bin 230 kilometre asfalt yol, 308 adet köprü ve menfezin yapımını gerçekleştiren, 62 bulvarın asfaltını yenileyen Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni bulvar açma çalışmalarına bir yenisini ekledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde M1 Tepe Alışveriş Merkezi'nin doğu yönünde bin 863 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nda zemin, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımları tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmalarına girişti. 3'er şeritli çift yön olarak projelendirilen bulvarın sıcak karışım bitümlü asfaltla kaplanmasına başlandı. Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nda toplam 2 bin 300 ton bitümlü sıcak karışım asfalt döşeneceğini belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan bu güzergah sayesinde Öğretmenler Bulvarı ile Abidin Dino Bulvarı'nı birbirine bağlamış oldu. Ayrıca Aliya İzzetbegoviç, Kıyıboyu Caddesi ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarlarına da erişim verilip, dört yönde kesintisiz trafik akışı sağlandı.