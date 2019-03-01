Süt keçilerinin verimini artırdılar

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girişimci Mesut Söylemez'in kurduğu keçi çiftliğinde, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin desteğiyle yürütülen ıslah çalışması sayesinde Halep keçilerinin (Damaskus) süt verimi 120 litreden 650 litreye yükseldi. Nurdağı ilçesinde Halep keçisi yetiştiriciliği ve keçi sütü üretimi yapan Söylemez, küçük yaşlardan itibaren hayvancılıkla iç içe olduğunu ve uzun yıllar süt ürünleri imalatı ve ticaretiyle uğraştığını söyledi. Yaklaşık 9 yıl önce Pan Hayvancılık keçi çiftliğini kurduğunu anlatan Söylemez, bölgede zaman zaman 40 dereceye ulaşan hava sıcaklıklarında bile et ve süt veriminde kayıp yaşanmayan Halep keçisini tercih ettiğini kaydetti. Söylemez, keçi sütü üretimine 800 hayvanla başladığını ve 3 yıl içinde bu sayıyı 4 bin 500'e çıkardığını ifade etti. Söylemez, "Bir yandan süt üretimi yaparken diğer yandan da hayvanların verimlerini yükseltmek için her türlü çalışmayı yaptık. Türkiye'nin en büyük Halep keçisi çiftliklerinden biri haline geldik. Yurt dışına da damızlık hayvan ihraç ettik. Azerbaycan'a bin 200 hayvan sevk ettik ve anahtar teslimi bir çiftlik kurduk." diye konuştu.