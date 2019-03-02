99 yıl sonra atalarının izinde yürüdüler

BUGÜN NELER OLDU

Savaşı yıllarında Mersin'i düşman işgalinden kurtarmak amacıyla Güzeloluk'tan yola çıkıp Arslanköy'de Kuva-i Milliye saflarına katılan fedai müfrezelerinin 99 yılı anısına 'Kurtuluşa Yürüyüş' programı düzenlendi. Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi sakinleri 99 yıl önceki gibi ellerine sancak ve silahları alarak temsili yürüyüş yaptı. Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliği Güzeloluk Mahalle Muhtarlığı, Güzeloluk'un renkli simalarından ve tüm sosyal faaliyetin içinde yer alan İbrahim Doğan ile Ahmet Refik Erdem organize etti. Güzeloluk' un tarihi çeşmesi önündeki meydanda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından mahalle muhtarı İshak Ergül, tarihçi emekli öğretmen Ahmet Refik Erdem günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.