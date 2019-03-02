Adana’ya ve çocuklara hayırlı olsun

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kent merkezinde bulunan ve yerine kent meydanı yapılması planlanan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu binasının, Büyükşehir Belediyesi'ne devrine ilişkin protokol, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından imzalandı. Bakan Selçuk ile Vali Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, protokol imza töreninde yaptıkları açıklamada, imzalanan bu protokolle Adana'nın hem yeni bir kent meydanına hem de Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılacak olan üç okula sahip olacağından dolayı hayli mutlu olduklarını belirtti.Dile getirilen konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tespit edilecek alanlarda, Büyükşehir Belediyesi'nce üç adet eğitim tesisi yaptırılmasına yönelik protokol, "Adana'ya ve eğitim camiasına hayırlı ve uğurlu olsun" temennileri arasında imzalandı. Bakan Ziya Selçuk, Öğretmen Evi'nde düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak ikisi 24, biri 32 derslikli üç okulun protokolünü imzalamaktan mutlu olduğunu ifade etti. Vali Mahmut Demirtaş ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nun arsa ve binası karşılığında yapılacak olan iki tane 24, bir adet de 32 derslikli okulun, Adana'ya ve çocuklara hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Vali Demirtaş, okulun bulunduğu alanda yapılması planlanan kent meydanı ile Adana'nın önemli bir gereksiniminin de giderilecek olmasından ayrıca mutlu olduğunu söyledi. Başkan Hüseyin Sözlü de güzel hayırlı bir işe imza attıklarını kaydederken, kente gerçek bir meydan yapacaklarını belirtti ve meydanın altının da otopark olarak değerlendirileceğini ifade etti.