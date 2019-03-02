Coco tepki verdi 19 kilo eroin bulundu

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Adana polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği Coco ile yapılan aramada aracın göğüs kısmına zulalanmış halde 19 kilo 450 gram eroin yakalandı. Eroinden haberi olmadığını ileri süren araç sürücüsü Ferhat F. (39), "Hayatımı kurtaracaklarını söylemişlerdi hayatımı kararttılar" dedi. Sürücü Ferhat F., tutuklandı.Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele eden Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, transit uyuşturucu ticaretine de darbe vurdu. Narkotim ekipleri, D-400 Karayolu'ndan Mersin istikametine doğru seyreden aracın sürücüsünden şüphelenince aracı Fevzipaşa Mahallesi'nde durdurdu. İlk aramada suç izine rastlamayan polis, sürücünün tedirgin hareketleri üzerine devreye hassas burunlu narkotik köpeği Coco'yu soktu. Coco kısa sürede aracın göğüs kısmına tepki verince, aracın göğüs kısmı açıldı ve paketler halinde 19 kilo 450 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgisi olmadığını öne süren ve Ferhat F., tutuklanınca "Hayatımı kurtaracaklarını söylemişlerdi hayatımı kararttılar" dedi.