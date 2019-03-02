Erhan ÖZMEN: Kiliseden enstitüye…

BUGÜN NELER OLDU

Zenginlik nedir?Herkese göre bir tanımı vardır zenginliğin.Global düşündüğümüzde zenginlik bugüne kadar gelirdeki "0" rakamının çokluğuydu. Yani para çok ise zenginsin ve güçlüsün.Günümüzde ise bu denge rakamlardan çok değerlere kayıyor.Zira paranın karşılığı da değerdir.Hangi toplum bunu başarırsa zengin olan o oluyor.Güç onun elinde oluyor.Sözü geçen o oluyor.Zenginliğin tohumlarının atıldığı topraklardayız."Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" der Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızda.6317 şehit vererek Gazi olan bu topraklardan şüheda fışkırıyor.Dedim ya var olana sahip çıkıp, onu daha da değerli hale getirmektir zenginlik. Gaziantep'te Kendirli Kilisesini bilir misiniz?1860 yılında Gaziantepli Katolik Ermenilerin Fransa Kralı III. Napolyon'dan, Fransız misyonerlerinden ve Katolik camiasından maddi destek alarak yapılan kilise cumhuriyet tarihinde öğretmen evi, lokal, kültür merkezi olarak kullanıldı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez Antep'e geldiğinde balkonunda halka seslendiği binadır.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte "AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Projesine" imza attı.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de söylediği gibi Türkiye'nin ilk milli arkeoloji ve kültürel miras niteliğini taşıyacak Enstitü, tarihiyle, kültürüyle, arkeolojisiyle yükselen Gaziantep'e, çok yakışacak.