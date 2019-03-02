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Eskişehirspor’u evinde vuracağız

Oyun sistemlerinin değişmesiyle futbollarının çıkışa geçtiğini belirten Mavi Şimşekler’in teknik direktörü, gerekli önlemleri aldıklarını söyledi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019
Eskişehirspor’u evinde vuracağız
Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 10 puan toplayan Adana Demirspor, bugün deplasmanda Eskişehirspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da oynanacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan mavi-lacivertli ekipte tüm hesaplar üç puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Ümit Özat, "Oyun sistemimizin değişmesiyle futbolumuzda gözle görülür bir çıkış oldu. Eskişehirspor son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkış yakaladı. Sahasında bize karşı baskılı bir oyun ortaya koyacak. Gerekli önlemleri alıp oyunumuzu buna göre kuracağız. Hedefimiz sahadan üç puanla ayrılmak" diye konuştu.
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Eskişehirspor’u evinde vuracağız
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