Eskişehirspor’u evinde vuracağız

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 10 puan toplayanbugün deplasmanda'a konuk olacak. Saat 16.00'da oynanacak olan zorlu karşılaşmayı hakemyönetecek. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan mavi-lacivertli ekipte tüm hesaplar üç puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Ümit Özat,diye konuştu.