Eskişehirspor’u evinde vuracağız

S
por Toto 1. Lig'in ikinci yarısında oynadığı 6 maçta 10 puan toplayan Adana Demirspor,
bugün deplasmanda Eskişehirspor
'a konuk olacak. Saat 16.00'da oynanacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Ali Şansalan
yönetecek. Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulan mavi-lacivertli ekipte tüm hesaplar üç puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Ümit Özat, "Oyun sistemimizin değişmesiyle futbolumuzda gözle görülür bir çıkış oldu. Eskişehirspor son haftalarda aldığı sonuçlarla çıkış yakaladı. Sahasında bize karşı baskılı bir oyun ortaya koyacak. Gerekli önlemleri alıp oyunumuzu buna göre kuracağız. Hedefimiz sahadan üç puanla ayrılmak"
diye konuştu.