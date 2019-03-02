Evlilikte doğru bilinen yanlışlar

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Adana Hastanesi'nden Psikolog Hande Nacar Baş, mutlu bir evliliğin herkese uygulanabilen sihirli bir sırrı olmadığını, yine de çatışmalarını birbirlerinden gizlemeyip karşılıklı iletişim kuran ve tartışmayı tercih eden çiftlerin evlilik uyumunun daha fazla olduğunu söyledi. Psikolog Baş, evlilikte doğru bilinen 15 yanlışı sıralayarak, çiftlere bu yanlışlardan kaçınmaları uyarısında bulundu. Psikolog Hande Nacar Baş, araştırmaların eşler arasında en çok, fikir alışverişi ve birlikte zaman geçirme konularında uyuşmazlık yaşandığını ortaya koyduğunu kaydetti. Çatışmaların olduğu, yani uyuşmazlıkların çiftler tarafından gizlenmeyip gündeme getirildiği evliliklerde sorunun konuşulması nedeniyle çözüme ulaşmasının daha olası olduğunu belirten Baş, "Bu tip evliliklerde boşanma oranlarının da daha az olduğuna dikkat çekiyor. Çiftlerin tartışmayı ya da kavga etmeyi 'ilişki kalitesindeki düşüklük' olarak nitelendirdiği evliliklerde ise boşanma kararı daha çabuk alınabiliyor" diye konuştu.