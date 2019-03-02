Geleceğin basketbolcuları Adana’dan seçilecek

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 12 Dev Adam Basketbol Okulu (12 DABO) seçmeleri bugün Adana Yüreğir Spor Salonu'nda yapılacak. Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, 12 Dev Adam Basketbol Okulları projesinde ilde seçilen sporculara bireysel gelişimlerine yönelik basketbol eğitimi vererek gelişimlerine katkı sağlanması ve TBF oyuncu havuzuna dahil edilmesinin amaçlandığını söyledi. Kutlu, "Buradaki esas amacımız seçilen sporcuların bireysel gelişimlerine yönelik basketbol eğitimi vererek gelişimlerine katkı sağlanması ve TBF oyuncu havuzuna dahil edilmeleridir. 12 DABO sporcu taramalarını http://kayit.12dabo. org/ web sitesinden alındığı gibi kayıt olamayan varsa eğer seçme günü salonda da kayıtları alınacaktır" dedi.