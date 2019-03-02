Görüntüleme cihazı üniversiteye hibe edildi

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Türkiye'de sayılı merkezlerde bulunan, cerrahi ve mikrocerrahi alanda dünyada önemli bir aşama kaydeden "Spy Floresans" görüntüleme cihazı Türkiye İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından İmzalanan Protokolle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne hibe edildi. 'Spy Floresans' görüntüleme cihazının devir teslimi Hipokrat Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Özbarlas, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, Rektör Başdanışmanı ve Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, Türkiye İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan ile Türkiye İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Genel Müdürü Cengiz Yılmazyavuz katıldı.Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz, Türkiye'de Cerrahi ve mikrocerrahinin geldiği noktanın son derece önemli olduğunun altını çizdi. Spy floresans görüntüleme cihazının Balcalı Hastanesi'ne kazandıran Türkiye İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan başta olmak üzere tüm yetkili isimlere teşekkür eden Prof. Dr. Yavuz, bu cihaz ile birlikte cerrahi ve mikrocerrahi alanında faaliyet gösteren uzmanların artık daha doğru sonuçlarla işlem yapacağını söyledi.Daha sonra söz alan Türkiye İşverenler Sendikası Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, öncelikli olarak vakfın kurulma amacı ve faaliyetleri konusunda katılımcılara bilgiler aktardı. Balcalı Hastanesi'ne kazandırılan Spy floresans görüntüleme cihazının Türkiye'nin sayılı 4 ya da 5 merkezinde bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özkan, bu cihazı Balcalı Hastanesi'ne kazandırmaktaki amaçlarının, cerrahi ve mikrocerrahi alanında son derece başarılı işler yapılması olduğunu söyledi.Prof. Dr. Türker Özkan, mikrocerrahi operasyonlarında operasyon alanının, kan dolaşımının, dokunun ya da organın yaşaması için yaşamsal önemde olduğunu, bağışlanan cihaz sayesinde operasyon sırasında ya da sonrasında dakikalar içinde gerçek zamanlı olarak kan akımının doğrulanabileceğini ve beslenme bozukluğuna bağlı komplikasyonların önüne geçileceğini ifade etti. Özkan, "Bir örnek vermek gerekirse ağır yaralanmış bir ayakta yaşayan veya ölen bölümlerin belirlenmesi için 3,5 gün bekleyerek zaman kaybedileceğine bu cihaz ile bir damardan, hiç zararı olmayan bir yöntemle hangi dokunun yaşayıp yaşamadığını ayırt etmemiz mümkün olacak" dedi.