Hatayspor lige döndü

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası'nın ardından rotasını lige çeviren Hatayspor, 24. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarında sona geldi. Yarın deplasmanda oynayacağı Altınordu mücadelesine büyük önem verdiklerini belirten teknik direktör İlhan Palut, futbolcularına bol bol taktik verdi. Palut, "Kupa defterini kapattık, bu saatten sonra lige odaklandık. Oyuncularımla yaptığım toplantıda buna değindim. Hedefimiz ligde seri yakalamak ve başarılı olmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Şimdi önümüzde Altınordu karşılaşması var. Rakibimiz genç ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Çekişmeli bir maç olacak" dedi.